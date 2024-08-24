Почем опиум для американцев?

После конвента демократов в Чикаго в стране стали расходиться волны, словно в воду бросили камень. Washington Post пишет, что «Камала загнала Трампа в коробку» и «не ясно, знает ли он, что ему делать». В самом деле, еще недавно не столь известная дама африканских и индийских корней вывела альфа-самца из-под света юпитеров, к которому он привык, и полностью захватила инициативу. Камала оказалась на гребне той волны, которая радикально изменила контуры президентских выборов. По-видимому, ей удалось донести до миллионов избирателей, что «эти выборы являются не только самыми важными в их жизни, но и самыми главными в истории всей нации».

По ее словам, Дональд Трамп является «несерьезным человеком», но «последствия его возвращения в Белый дом являются исключительно серьезными... потому что у Трампа теперь нет ограничений». Харрис имеет в виду, что Верховный суд США, в котором преобладают сторонники экс-президента, наделили его огромным иммунитетом от судебных преследований и фактически поставили выше закона. Возможно, Трампа больше всего обидело слово «несерьезный». К таким эпитетам он не привык и, когда Харрис еще продолжала свое выступление на съезде, он написал в своей социальной сети TruthSocial: «Это она говорит обо мне?». Американцы с нетерпением ждут публикации итогов опросов, сделанных уже после съезда. Но тенденция понятна. Если раньше Трамп превосходил Джо Байдена в семи колеблющихся штатах на 4.5 процентных пункта, то теперь его преимущество составляет всего 0.1 процента, и оно может улетучиться уже в ближайшие дни. Рейтинги сильно отличаются друг от друга. По версии Real Clear Politics, у Харрис преимущество в 2 из 7 колеблющихся штатов, по данным FiveThirtyEight – в 5.

Исследования также показывают, что большинство избирателей больше доверяют Трампу по таким важным вопросам как экономика, инфляция, иммиграция и война в секторе Газа. У Харрис преимущество в вопросах абортов, расовых отношений, здравоохранения, защиты демократии, назначений в Верховный суд страны и вооруженного насилия. В отличие от кандидата от демократов Трамп в своей речи на съезде республиканцев не слишком прояснил свои намерения о том, какова будет его программа второго срока в случае победы на выборах. Он и раньше славился слишком обтекаемыми нечеткими формулировками и не особенно прислушивался к своим советникам, считая, что все знает лучше других. Восемь лет назад, в августе 2016 года его кампания переживала абсолютный хаос. Он перетасовывал свою команду и постоянно корректировал курс. И даже компромат в отношении связи с небезызвестной проституткой Сторми Дэниэлс не смог поколебать его позиции в партии. То, что могло утопить кого угодно, Трампа не коснулось, и он в конечном итоге победил. Произойдет ли нечто подобное сейчас, когда его команда явно переживает упадок из–за того, что оказалась неготовой противостоять Камале Харрис? Вопрос на миллион. По некоторым признакам Трамп, как поется в песне, «уже тот, что был вчера». Он стал старым, слишком нервным и пока не может прийти в чувство после падения рейтингов и самоорганизоваться.

Всем понято, что картина его противостояния с Харрис станет намного более ясной после дебатов, которые пройдут между ними 10 сентября. И это будет совсем другая картина, чем дебаты с Байденом, когда Трамп просто заболтал его массой своей обычной лжи и прочей болтовней, а тот лишь раскрывал рот и беспомощно моргал глазами. Сейчас демократы уже предвкушают победу. Их главный слоган на съезде был: «Мы не можем проиграть!». «Но не слишком ли они самонадеянны?» - этот вопрос задают сейчас в Америке многие. «Харрис победит с сокрушительным перевесом», - говорит 36-летний Алексей Федоров, иммигрант из России, недавно получивший гражданство, ссылаясь на смену поколений в американской политике. Однако более взрослые политики предупреждают своих коллег от шапкозакидательства, и это звучало в каждый день работы конвента. Они говорили о том, что путь к победе для Камалы Харрис и Тима Уолца может быть достаточно скользким. «Никогда не недооценивайте своего противника», - говорил Билл Клинтон, познавший горький вкус унизительного поражения своей супруги Хиллари на выборах 2016 года.