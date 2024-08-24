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В Баку загорелся торговый центр: МЧС борется с пожаром

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17:01 2305

В торговом центре «Бина», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на место происшествия были привлечены силы Гарадагской пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в трансформаторе, установленном внутри одноэтажного здания общей площадью 400 кв.м., расположенного на территории торгового центра.

«Благодаря вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки. В результате пожара сгорело масло трансформатора мощностью 1,6 кВт, установленного внутри здания, и 4 защитных выключателя, трансформатор и здание были защищены от пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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