Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить

Опубликованный накануне текст поздравительного послания Никола Пашиняна по случаю 34-летия принятия Декларации о независимости Армении вызвал злобные нападки армянских националистических кругов. По их мнению, сделанный в обращении акцент на противоречиях между Декларацией независимости и действующей Конституцией является попыткой подготовить почву для исключения из преамбулы Конституции ссылки на Декларацию. Гнев армянских реваншистов вызвало замечание Пашиняна о том, что, согласно 5-й статье Декларации, принятой 23 августа 1990 года, вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности подчинялись тогдашнему Верховному совету Армянской ССР, то есть парламенту. Тогда как, согласно действующей Конституции Республики Армения, они подчинялись вначале президенту страны, а после апреля 2018 года – правительству. «Это прямо и недвусмысленно показывает, что в Конституции Республики Армения выражены только те положения Декларации независимости, которые выражены прямо, буквально и недвусмысленно, и любая другая интерпретация просто неуместна», - написал Никол Пашинян.

Напомним в этой связи, что действующая Конституция Республики Армения, а точнее, её преамбула, является сегодня одной из главных преград на пути к достижению мира с Азербайджаном. Как известно, в ней содержится ссылка на Декларацию независимости с упоминанием печально известного решения о «присоединении» к Армении бывшего Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. И хотя Пашинян предусмотрительно обошел этот принципиально важный вопрос, касающийся территориальных претензий к Азербайджану, его вчерашнее послание было воспринято как подготовка к исключению преамбулы Конституции. Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном, заявила о «недопустимости» исключения ссылки на Декларацию независимости из преамбулы Конституции. Гагик Минасян, бывший депутат парламента от Республиканской партии, подчеркнул, что Конституция «опирается на основные принципы армянской государственности и общенациональных идей, отраженных в Декларации независимости». Именно поэтому преамбула Конституции стала, по его словам, «объектом спекуляций не только внешних врагов, но и внутренних предательских сил».

«Конституция Республики Армения и Декларация независимости, лежащая в еe основе, многократно подвергались тщательному изучению со стороны самых престижных специализированных структур, - напомнил Минасян. - И никто из них не заметил в этом документе каких-либо незаконных или чрезмерных положений». Ким Балаян, бывший депутат парламента и бывший судья Конституционного суда Армении, заявил, что в результате действий Никола Пашиняна на посту премьер-министра «чаша терпения давно переполнилась». Напомнив, что, в соответствии с решением Верховного Совета Армении времен СССР, ни одно должностное лицо не имеет права признавать Карабах «территорией другого государства», Балаян призвал генерального прокурора немедленно возбудить против Никола Пашиняна уголовное дело за признание бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана.

Арам Манукян, вице-президент Армянского национального конгресса, который возглавляет экс-президент Левон Тер-Петросян, назвал обращение Пашиняна в честь годовщины принятия Декларации независимости «позором, а не поздравлением». По его мнению, на самом деле Пашинян хочет донести мысль, что Декларация независимости не соответствует Конституции, и её необходимо исключить из преамбулы Конституции. Партия «Дашнакцутюн» ожидаемо выступила с заявлением против исключения преамбулы Конституции и осудила заявление Пашиняна.