USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
Новость дня
Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
17:06 2920

Опубликованный накануне текст поздравительного послания Никола Пашиняна по случаю 34-летия принятия Декларации о независимости Армении вызвал злобные нападки армянских националистических кругов. По их мнению, сделанный в обращении акцент на противоречиях между Декларацией независимости и действующей Конституцией является попыткой подготовить почву для исключения из преамбулы Конституции ссылки на Декларацию.

Гнев армянских реваншистов вызвало замечание Пашиняна о том, что, согласно 5-й статье Декларации, принятой 23 августа 1990 года, вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности подчинялись тогдашнему Верховному совету Армянской ССР, то есть парламенту. Тогда как, согласно действующей Конституции Республики Армения, они подчинялись вначале президенту страны, а после апреля 2018 года – правительству.

«Это прямо и недвусмысленно показывает, что в Конституции Республики Армения выражены только те положения Декларации независимости, которые выражены прямо, буквально и недвусмысленно, и любая другая интерпретация просто неуместна», - написал Никол Пашинян.

Реваншистские круги напали на Пашиняна

Напомним в этой связи, что действующая Конституция Республики Армения, а точнее, её преамбула, является сегодня одной из главных преград на пути к достижению мира с Азербайджаном. Как известно, в ней содержится ссылка на Декларацию независимости с упоминанием печально известного решения о «присоединении» к Армении бывшего Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

И хотя Пашинян предусмотрительно обошел этот принципиально важный вопрос, касающийся территориальных претензий к Азербайджану, его вчерашнее послание было воспринято как подготовка к исключению преамбулы Конституции.

Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном, заявила о «недопустимости» исключения ссылки на Декларацию независимости из преамбулы Конституции.

Гагик Минасян, бывший депутат парламента от Республиканской партии, подчеркнул, что Конституция «опирается на основные принципы армянской государственности и общенациональных идей, отраженных в Декларации независимости». Именно поэтому преамбула Конституции стала, по его словам, «объектом спекуляций не только внешних врагов, но и внутренних предательских сил».

Гагик Минасян шельмует

«Конституция Республики Армения и Декларация независимости, лежащая в еe основе, многократно подвергались тщательному изучению со стороны самых престижных специализированных структур, - напомнил Минасян. - И никто из них не заметил в этом документе каких-либо незаконных или чрезмерных положений».

Ким Балаян, бывший депутат парламента и бывший судья Конституционного суда Армении, заявил, что в результате действий Никола Пашиняна на посту премьер-министра «чаша терпения давно переполнилась».

Напомнив, что, в соответствии с решением Верховного Совета Армении времен СССР, ни одно должностное лицо не имеет права признавать Карабах «территорией другого государства», Балаян призвал генерального прокурора немедленно возбудить против Никола Пашиняна уголовное дело за признание бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана.

Ким Балаян обвиняет

Арам Манукян, вице-президент Армянского национального конгресса, который возглавляет экс-президент Левон Тер-Петросян, назвал обращение Пашиняна в честь годовщины принятия Декларации независимости «позором, а не поздравлением».

По его мнению, на самом деле Пашинян хочет донести мысль, что Декларация независимости не соответствует Конституции, и её необходимо исключить из преамбулы Конституции.

Партия «Дашнакцутюн» ожидаемо выступила с заявлением против исключения преамбулы Конституции и осудила заявление Пашиняна.

Арам Манукян проклинает

Напомним, что по распоряжению Пашиняна была создана комиссия по разработке нового проекта Конституции Армении, хотя какая-либо информация о ее работе пока не поступала.

Отметим в этой связи, что первая реакция политических кругов Армении на праздничное обращение премьер-министра Пашиняна к армянскому народу, подтвердила прозорливость специального представителя президента Азербайджана Эльчина Амирбекова, заявившего недавно, что, если не исключить из Конституции Армении преамбулу, содержащую территориальные претензии к Азербайджану, то даже подписанный между Арменией и Азербайджаном мирный договор может быть отменен либо постановлением Конституционного суда Армении, либо решением следующего правительства. И в том, и в другом случае эта отмена будет мотивирована противоречием подписанного мирного договора Конституции Республики Армения.

Таким образом, становится очевидным, что реваншистские круги Армении, рассматривая признание бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана как «антиконституционный шаг», ссылаются именно на преамбулу Конституции. Следовательно, если она не будет исключена, о полном отказе Армении от территориальных претензий к Азербайджану не может быть и речи.

Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 2921
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 8323
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2266
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 3696
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция, все еще актуально
10:23 6864
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Зеленский у границ России: «Все идет по плану» обновлено 16:34
16:34 8145
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
16:20 3098
Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 726
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 1531
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 3284
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 5523

ЭТО ВАЖНО

Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 2921
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 8323
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2266
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 3696
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция, все еще актуально
10:23 6864
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Зеленский у границ России: «Все идет по плану» обновлено 16:34
16:34 8145
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
16:20 3098
Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 726
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 1531
Путин встретился с военными
Путин встретился с военными
15:05 3284
Защитники «Азова» вернулись домой
Защитники «Азова» вернулись домой обновлено 15:34
15:34 5523
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться