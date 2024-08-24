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Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками
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Алиев: Азербайджан и Узбекистан официально стали союзниками

Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый

итоги с haqqin.az
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
17:23 896

В ходе государственного визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан Договор о союзнических отношениях. Отныне развитие двустороннего взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах будет подчинено логике союзнического партнёрства.

Алиев с Мирзиёевым подняли уровень отношений до Высшего совета

К столетнему юбилею

На самом деле, «стаж» союзничества Азербайджана с Узбекистаном насчитывает около ста лет. В 1920-х годах ХХ века между Азербайджанской и Узбекской ССР стали налаживаться первые социально-экономические связи. Тогда в Узбекистан были направлены квалифицированные кадры азербайджанских геологов, буровиков, техников… Инженеры, мастера и рабочие из Баку стали обучать узбекских специалистов нефтяному делу. В свою очередь, в Азербайджан из Узбекистана прибыла группа хлопкоробов, с помощь которых в нашей стране началось налаживание хлопководческой отрасли сельского хозяйства. И уже к концу 30-х годов между двумя союзными республиками наладились определенные экономические связи, что открыло дорогу к созданию взаимосвязанной экономической системы.

И вот сегодня предстоит восстановить нечто подобное, но уже на платформе независимых государств в контексте задач современной трансрегиональной интеграции Каспия и Центральной Азии.

Можно сказать, что пауза в азербайджано-узбекистанских отношениях, длившаяся с начала 1990-х годов прошлого века, миновала, и новые отношения двух стран стартуют с достаточно развитой экономической базы.

А теперь создается прочная основа новых отношений

На 1 августа 2024 года в Узбекистане действуют 239 предприятий с участием азербайджанского капитала. По сравнению с 2017 годом их число выросло в 3,4 раза. По данным Центра экономических исследований и реформ при администрации президента Узбекистана, за период с 2016 по 2023 годы объем торговли Узбекистана с Азербайджаном увеличился в одиннадцать раз – с 21,5 миллиона долларов в 2016 году до 236,2 миллиона долларов по итогам 2023-го.

Для официального Ташкента Союзнический договор с Азербайджаном – четвертый по счету. Первый был заключен с Россией в ноябре 2005 года, второй - с Казахстаном в декабре 2022-го, третий - с Таджикистаном в апреле 2024-го. Взаимоналожение такого рода союзнических тандемов воссоздаст, но уже в новой форме, социально-экономическое единство государств на территории бывшего советского проекта.

Между Баку и Ташкентом создаётся уникальная сеть регионального взаимодействия "Каспий + Центральная Азия", формирующая собственную матрицу торгово-экономического взаимодействия по двадцати отраслевым направлениям внутри более масштабных трансрегиональных сетей и сплетённых линий взаимодействия макрорегиона с Китаем, Россией, Турцией, ЕС и арабскими странами.

С 2016 года аналитики из администрации президента Шавката Мирзиёева начали процесс либерализации национальной экономики и вывод теневого валютного сектора на свет бюджетного планирования

Для иллюстрации тезиса о погруженности азербайджано-узбекских отношений во внешний контекст проанализируем профиль поставок промышленных товаров в Узбекистан.

По итогам 2023 года они возросли на 10 процентов, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Основной объём пришёлся на Россию - 2,17 миллиарда долларов (34,3 процента), Китай - 1,95 миллиарда (30,9 процента), Казахстан - 715,2 миллиона (11,3 процента) и Турция - 353,6 миллиона долларов (5,6 процента).

С точки зрения Ташкента, цель азербайджано-узбекского партнёрства - поднять азербайджанское направление до уровня ведущих десяти партнёров Узбекистана. С этой целью, в рамках договора о союзничестве, был создан Высший межгосударственный совет Азербайджана и Узбекистана, а также, утвержден "Практический план действий («Дорожная карта») по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы".

Хороший климат или атмосфера доверия?

Основным инструментом создания сети межгосударственной кооперации становится Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания с капиталом в 500 миллионов долларов. Для первоначального частно-государственного финансирования были представлены пятнадцать совместных проектов, включающих строительство отеля, развитие производства в промышленных парках новых экономических районов Азербайджана, запуск текстильного кластера, несколько предприятий по производству строительных материалов…

В ходе переговоров представителей "Узтекстильпрома" и Агентства по развитию экономических зон Азербайджана были определены места расположения будущих предприятий в Имишлинском и Мингечаурском районах

Часть инвестиционных проектов должна быть реализована на территории Узбекистана, экономика которого претерпела за последние десять лет фундаментальные изменения. Как известно, с 2016 года аналитики из администрации президента Шавката Мирзиёева начали процесс либерализации национальной экономики и вывод теневого валютного сектора на свет бюджетного планирования. В частности, были отпущены цены и курс национальной валюты, разрешена свободная конвертация валюты, начата жесткая борьба с коррупцией…

Хотя реформы 2017-2019 годов воспринимались узбекским обществом как революционные, на практике они оказались куда менее болезненными, чем ожидалось. Кроме того, на законодательном уровне были ужесточены наказания чиновникам и частному бизнесу за принудительный труд на хлопковых полях, подняты зарплаты в социальном секторе (врачам и учителям), началась системная борьба с коррупцией…

В тот период одним из импульсов резкого экономического роста Узбекистана стала невысокая средняя зарплата (389 долларов), что привлекло в промышленность страны иностранные инвестиции. По итогам 2023 года больше всех в экономику Узбекистана вложили Китай (25,6 процента), Россия (13,4 процента) и Саудовская Аравия (7,6 процента).

На данном этапе сотрудничества задачами Ташкента и Баку становится создание каркаса совместных проектов (имеется в виду насыщение торгово-экономических связей конкретным содержанием) и регулирование магистральных коммуникаций под задачи увеличения товарооборота.

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Локомотивами этого процесса станут автосборка узбекских машинокомплектов на заводах Азербайджана, создание цепочек взаимодействия в текстильной и хлопковой отраслях, а также расширение поставок основного вида сырья - нефть и горюче-смазочные материалы из Азербайджана и горнорудное сырье - из Узбекистана.

Также будет наращиваться координация в добыче и экспорте нефти. SOCAR и "Узбекнефтегаз" обсуждают проекты инвестирования в узбекские и азербайджанские месторождения.

Одним из примеров работы по монтажу кооперационных связей является создание текстильного кластера с предприятиями, размещенными в разных районах Азербайджана. Узбекская компания TST Group выступила с проектом, в который будет инвестировано 52 миллиона долларов. В ходе переговоров представителей "Узтекстильпрома" и Агентства по развитию экономических зон Азербайджана были определены места расположения будущих предприятий в Имишлинском и Мингечаурском районах.

На следующем этапе азербайджано-узбекской промышленной кооперации предстоит совместная работа по выходу на рынки третьих стран. Для этого, по словам президента Ильхама Алиева, необходимо будет увеличивать капитал инвестиционного фонда, поскольку заложенные в него 500 миллионов долларов уже покрыты проектами. Фонд будет увеличен и для покрытия двусторонних контрактов, и под проекты для выхода азербайджано-узбекских инвестиций в третьи страны.

Таким образом, два наиболее сильных и перспективных государства в своих регионах, Азербайджан - на Каспии и Кавказе, а Узбекистан - в сердце Центральной Азии, будут строить мост, который станет очередным этапом на пути к созданию единого экономического пространства Евразии…

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