Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый

В ходе государственного визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан Договор о союзнических отношениях. Отныне развитие двустороннего взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах будет подчинено логике союзнического партнёрства.

К столетнему юбилею На самом деле, «стаж» союзничества Азербайджана с Узбекистаном насчитывает около ста лет. В 1920-х годах ХХ века между Азербайджанской и Узбекской ССР стали налаживаться первые социально-экономические связи. Тогда в Узбекистан были направлены квалифицированные кадры азербайджанских геологов, буровиков, техников… Инженеры, мастера и рабочие из Баку стали обучать узбекских специалистов нефтяному делу. В свою очередь, в Азербайджан из Узбекистана прибыла группа хлопкоробов, с помощь которых в нашей стране началось налаживание хлопководческой отрасли сельского хозяйства. И уже к концу 30-х годов между двумя союзными республиками наладились определенные экономические связи, что открыло дорогу к созданию взаимосвязанной экономической системы. И вот сегодня предстоит восстановить нечто подобное, но уже на платформе независимых государств в контексте задач современной трансрегиональной интеграции Каспия и Центральной Азии. Можно сказать, что пауза в азербайджано-узбекистанских отношениях, длившаяся с начала 1990-х годов прошлого века, миновала, и новые отношения двух стран стартуют с достаточно развитой экономической базы.

На 1 августа 2024 года в Узбекистане действуют 239 предприятий с участием азербайджанского капитала. По сравнению с 2017 годом их число выросло в 3,4 раза. По данным Центра экономических исследований и реформ при администрации президента Узбекистана, за период с 2016 по 2023 годы объем торговли Узбекистана с Азербайджаном увеличился в одиннадцать раз – с 21,5 миллиона долларов в 2016 году до 236,2 миллиона долларов по итогам 2023-го. Для официального Ташкента Союзнический договор с Азербайджаном – четвертый по счету. Первый был заключен с Россией в ноябре 2005 года, второй - с Казахстаном в декабре 2022-го, третий - с Таджикистаном в апреле 2024-го. Взаимоналожение такого рода союзнических тандемов воссоздаст, но уже в новой форме, социально-экономическое единство государств на территории бывшего советского проекта. Между Баку и Ташкентом создаётся уникальная сеть регионального взаимодействия "Каспий + Центральная Азия", формирующая собственную матрицу торгово-экономического взаимодействия по двадцати отраслевым направлениям внутри более масштабных трансрегиональных сетей и сплетённых линий взаимодействия макрорегиона с Китаем, Россией, Турцией, ЕС и арабскими странами.

Для иллюстрации тезиса о погруженности азербайджано-узбекских отношений во внешний контекст проанализируем профиль поставок промышленных товаров в Узбекистан. По итогам 2023 года они возросли на 10 процентов, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Основной объём пришёлся на Россию - 2,17 миллиарда долларов (34,3 процента), Китай - 1,95 миллиарда (30,9 процента), Казахстан - 715,2 миллиона (11,3 процента) и Турция - 353,6 миллиона долларов (5,6 процента). С точки зрения Ташкента, цель азербайджано-узбекского партнёрства - поднять азербайджанское направление до уровня ведущих десяти партнёров Узбекистана. С этой целью, в рамках договора о союзничестве, был создан Высший межгосударственный совет Азербайджана и Узбекистана, а также, утвержден "Практический план действий («Дорожная карта») по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы". Хороший климат или атмосфера доверия? Основным инструментом создания сети межгосударственной кооперации становится Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания с капиталом в 500 миллионов долларов. Для первоначального частно-государственного финансирования были представлены пятнадцать совместных проектов, включающих строительство отеля, развитие производства в промышленных парках новых экономических районов Азербайджана, запуск текстильного кластера, несколько предприятий по производству строительных материалов…

Часть инвестиционных проектов должна быть реализована на территории Узбекистана, экономика которого претерпела за последние десять лет фундаментальные изменения. Как известно, с 2016 года аналитики из администрации президента Шавката Мирзиёева начали процесс либерализации национальной экономики и вывод теневого валютного сектора на свет бюджетного планирования. В частности, были отпущены цены и курс национальной валюты, разрешена свободная конвертация валюты, начата жесткая борьба с коррупцией… Хотя реформы 2017-2019 годов воспринимались узбекским обществом как революционные, на практике они оказались куда менее болезненными, чем ожидалось. Кроме того, на законодательном уровне были ужесточены наказания чиновникам и частному бизнесу за принудительный труд на хлопковых полях, подняты зарплаты в социальном секторе (врачам и учителям), началась системная борьба с коррупцией… В тот период одним из импульсов резкого экономического роста Узбекистана стала невысокая средняя зарплата (389 долларов), что привлекло в промышленность страны иностранные инвестиции. По итогам 2023 года больше всех в экономику Узбекистана вложили Китай (25,6 процента), Россия (13,4 процента) и Саудовская Аравия (7,6 процента). На данном этапе сотрудничества задачами Ташкента и Баку становится создание каркаса совместных проектов (имеется в виду насыщение торгово-экономических связей конкретным содержанием) и регулирование магистральных коммуникаций под задачи увеличения товарооборота.