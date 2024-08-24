В ЕС сделали заявление о вступлении Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с Днем независимости, вспомнив о ее европейском будущем.

В частности, по словам Мишеля, приближается день, когда можно будет приветствовать Украину в ЕС.

"Дорогие украинцы, ваше мужество является для нас примером, а ваша жертвенность – уроком смирения. Вы напоминаете нам, что свобода – это то, за что надо бороться. Мы будем стоять на вашей стороне, пока вы не победите. И приближается день, когда мы будем приветствовать вас в ЕС. Там, куда вы принадлежите", – написал Мишель в X.