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Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
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Зеленский у границ России: «Все идет по плану»

Россию на Донбассе не остановить

19:08 1970

ВСУ не удается остановить интенсивное российское наступление на Покровск - ключевой узел снабжения ВСУ, передает The Washington Post.

Один из бойцов ВСУ рассказал журналистам, что позиции ВС РФ находятся примерно в 13 км от центра города. По его словам, за последнюю неделю украинским военным пришлось отступить почти на 10 км. Собеседник американского СМИ также признался, что операция в приграничье Курской области якобы должна была оттянуть часть российских сил. Не вышло — наступление ВС РФ только усилилось.

Ранее об истощении ресурсов ВСУ в Покровском районе писали журналисты издания The Economist.

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