Россию на Донбассе не остановить
ВСУ не удается остановить интенсивное российское наступление на Покровск - ключевой узел снабжения ВСУ, передает The Washington Post.
Один из бойцов ВСУ рассказал журналистам, что позиции ВС РФ находятся примерно в 13 км от центра города. По его словам, за последнюю неделю украинским военным пришлось отступить почти на 10 км. Собеседник американского СМИ также признался, что операция в приграничье Курской области якобы должна была оттянуть часть российских сил. Не вышло — наступление ВС РФ только усилилось.
Ранее об истощении ресурсов ВСУ в Покровском районе писали журналисты издания The Economist.