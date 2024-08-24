Нетаньяху призвали срочно арестовать
19:36 1024
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призывает судей «срочно» вынести решение по его просьбе о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидера ХАМАС Яхьи Синвара, настаивая на том, что суд обладает соответствующей юрисдикцией.
«Законодательством установлено, что суд обладает юрисдикцией в этой ситуации», — отметил прокурор, передают израильские СМИ.
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