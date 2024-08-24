Нетаньяху призвали срочно арестовать

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призывает судей «срочно» вынести решение по его просьбе о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидера ХАМАС Яхьи Синвара, настаивая на том, что суд обладает соответствующей юрисдикцией.

«Законодательством установлено, что суд обладает юрисдикцией в этой ситуации», — отметил прокурор, передают израильские СМИ.