Украинцев не впечатлил визит Моди

В Украине не рассматривают Индию как возможного посредника в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев 23 августа воспринимают как демонстрацию поддержки. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Издание отмечает, что приезд Моди в Киев - это первый визит индийского премьер-министра в Украину со времени обретения страной независимости в 1991 году.

NYT также отмечает, что в украинскую столицу нечасто приезжают главы государств с нейтральной позицией в войне.

Украинские чиновники, как отмечает издание, воспринимают визит Моди в Украину как демонстрацию дипломатической поддержки Украины и потенциально положительный знак для продвижения переговоров о прекращении войны.