Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
Сегодня в 4-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги сошлись чемпион «Карабах» и лидер чемпионата «Туран-Товуз».
Подопечные Курбана Бердыева после трех туров имели 7 очков. У «Карабаха» было на одну игру меньше, но очковых потерь не было – 6 из 6-ти.
Гурбан Гурбанов в этом матче дал отдохнуть большинству игроков основного состава перед ответной игрой в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». За «Карабах» в этом матче дебютировал польский голкипер Матеуш Кохальски. Однако дебют получился не очень удачным. «Туран-Товуз» победил со счетом 1:0 и упрочил свое лидерство. Единственный гол был забит на 18-й минуте с пенальти нигерийцем Отто Джоном. Он же в добавленное время промахнулся, не реализовав еще один 11-метровый.
4-й тур стартовал вчера матчем «Сабаил» - «Кяпяз» (4:0). Сегодня также встретятся «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи», а завтра состоятся игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Зиря» - «Шамахы».
Турнирное положение
1. «Туран-Товуз» - 10 очков (4 матча)
2. «Карабах» - 6 (3)
3. «Зиря» - 6 (2)
4. «Сумгаит» - 6 (3)
5. «Сабаил» - 4 (4)
6. «Сабах» - 4 (3)
7. «Араз-Нахчыван» - 3 (2)
8. «Нефтчи» - 2 (3)
9. «Шамахы» - 1 (2)
10. «Кяпяз» - 0 (4).