Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство

Подопечные Курбана Бердыева после трех туров имели 7 очков. У «Карабаха» было на одну игру меньше, но очковых потерь не было – 6 из 6-ти.

Гурбан Гурбанов в этом матче дал отдохнуть большинству игроков основного состава перед ответной игрой в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». За «Карабах» в этом матче дебютировал польский голкипер Матеуш Кохальски. Однако дебют получился не очень удачным. «Туран-Товуз» победил со счетом 1:0 и упрочил свое лидерство. Единственный гол был забит на 18-й минуте с пенальти нигерийцем Отто Джоном. Он же в добавленное время промахнулся, не реализовав еще один 11-метровый.

4-й тур стартовал вчера матчем «Сабаил» - «Кяпяз» (4:0). Сегодня также встретятся «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи», а завтра состоятся игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Зиря» - «Шамахы».

Турнирное положение

1. «Туран-Товуз» - 10 очков (4 матча)

2. «Карабах» - 6 (3)

3. «Зиря» - 6 (2)

4. «Сумгаит» - 6 (3)

5. «Сабаил» - 4 (4)

6. «Сабах» - 4 (3)

7. «Араз-Нахчыван» - 3 (2)

8. «Нефтчи» - 2 (3)

9. «Шамахы» - 1 (2)

10. «Кяпяз» - 0 (4).