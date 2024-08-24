USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Новость дня
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»

Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство

Эльмир Алиев, отдел спорта
20:26 799

Сегодня в 4-м туре азербайджанской футбольной Премьер-лиги сошлись чемпион «Карабах» и лидер чемпионата «Туран-Товуз».

Подопечные Курбана Бердыева после трех туров имели 7 очков. У «Карабаха» было на одну игру меньше, но очковых потерь не было – 6 из 6-ти.

Гурбан Гурбанов в этом матче дал отдохнуть большинству игроков основного состава перед ответной игрой в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». За «Карабах» в этом матче дебютировал польский голкипер Матеуш Кохальски. Однако дебют получился не очень удачным. «Туран-Товуз» победил со счетом 1:0 и упрочил свое лидерство. Единственный гол был забит на 18-й минуте с пенальти нигерийцем Отто Джоном. Он же в добавленное время промахнулся, не реализовав еще один 11-метровый.

4-й тур стартовал вчера матчем «Сабаил» - «Кяпяз» (4:0). Сегодня также встретятся «Араз-Нахчыван» и «Нефтчи», а завтра состоятся игры «Сабах» - «Сумгаит» и «Зиря» - «Шамахы».

Турнирное положение

1. «Туран-Товуз» - 10 очков (4 матча)

2. «Карабах» - 6 (3)

3. «Зиря» - 6 (2)

4. «Сумгаит» - 6 (3)

5. «Сабаил» - 4 (4)

6. «Сабах» - 4 (3)

7. «Араз-Нахчыван» - 3 (2)

8. «Нефтчи» - 2 (3)

9. «Шамахы» - 1 (2)

10. «Кяпяз» - 0 (4).

Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az
17:23 1961
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 4465
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
20:26 800
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 5707
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 9393
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2599
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция, все еще актуально
10:23 7490
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
16:34 9133
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
16:20 4840
Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 1027
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 2010

ЭТО ВАЖНО

Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az
17:23 1961
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 4465
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
20:26 800
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 5707
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 9393
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2599
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви…
Ведь Папе Римскому поднесли в Баку крест Албанской церкви… наша реакция, все еще актуально
10:23 7490
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
16:34 9133
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
Подравшихся с полицейскими россиянок не выпустили из Турции
16:20 4840
Байден на связи с арабскими лидерами
Байден на связи с арабскими лидерами
16:13 1027
Украина будет работать над переговорами без России
Украина будет работать над переговорами без России
15:51 2010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться