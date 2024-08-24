США уничтожили Аль-Макки

В результате операции в Сирии американские войска уничтожили высокопоставленного лидера связанной с «Аль-Кайдой» группировки боевиков, говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM).

Удар был нанесен по Абу Абдул Рахману Аль-Макки, который был членом группировки «Хуррас аль-Дин» и старшим лидером, ответственным за контроль над террористическими операциями из Сирии, сообщает VOA.

Сирийская наблюдательная группа по правам человека ранее заявила, что Аль-Макки был убит в результате удара беспилотника по мотоциклу в южной части Идлиба. По словам группы, он был гражданином Саудовской Аравии.