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Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Новость дня
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»

Зеленский рассказал Шольцу о потребностях Украины

20:50 114

Украинский президент Владимир Зеленский переговорил с немецким канцлером Олафом Шольцем. В частности, проговорили продолжение поддержки. Об этом следует из заявления президента.

"Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира", - сообщил Зеленский.

Президент Украины заявил, что рассказал Шольцу об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности, в бронетехнике и средствах ПВО.

"Попутно обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайна", - добавил глава государства.

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