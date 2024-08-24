В четырех днях до начала расстрелов
В ОАО «РЖД» царит уныние. Из месяца в месяц падают объемы погрузки. В июле падение к показателям годичной давности составило 5,6%.
По отдельным отраслям падение еще более внушительное: погрузка угля упала на 8%, стройматериалов – на 17%, цемента – 15%, черных металлов и зерна – на 12% и 9% соответственно. Сообщают о заметном сокращении погрузки цемента, леса, сборных и палетированных грузов.
Объемы перевозок – важный показатель самочувствия экономики, а в такой огромной стране как Россия – важный чрезвычайно. Здесь видны как провалы в отдельных отраслях, так и в работе самих железных дорог.
РЖД явно не справляется с последствиями политического решения российского руководства разорвать отношения с Европой, которая испокон веку была главным экономическим партнером России, и развернуться на восток. Эта задача оказалась явно не обеспечена соответствующими инфраструктурными возможностями, когда огромные объемы товаров теперь необходимо гонять за тысячи километров к китайской границе или тихоокеанским портам и тащить китайский импорт теми же дорогами с ограниченной пропускной способностью обратно в европейскую часть страны, где по-прежнему сосредоточено основное потребление.
О состоянии на российских железных дорогах красноречиво говорит появившаяся в соцсетях запись разговора первого заместителя главы РЖД Сергея Кобзева с подчиненными, руководителями железных дорог, в которой он требует навести порядок, «поскольку мы находимся в четырех днях от полной остановки работы сети, со всей трагедией, с расстрелами, со всеми делами и прочее, вот мы находимся в таком состоянии». Железнодорожный начальник несколько преувеличивает трагедию, как это бывает на такого рода совещаниях, но в целом эта паническая риторика родилась не на пустом месте.
Помимо нехватки инфраструктуры, отмечается снижение скорости обработки грузов в зонах погрузки и выгрузки. Обычным делом являются заторы. Большие проблемы создают заторы, брошенные вагоны и поезда. Forbes приводит данные Союза операторов железнодорожного транспорта: за июль количество брошенных поездов составляло свыше 100 000 единиц, или около 9% парка. При том, что избыток вагонов составляет до 220 тысяч единиц, на некоторых направлениях испытывают их острый дефицит.
Избыток – это тоже не здорово, наоборот. «Когда на автомобильную трассу выезжает больше автомобилей, чем она может пропустить, движение от этого не ускоряется. Ситуация усугубляется, если кто-то в одной из полос для движения припаркует свою машину на продолжительное время», - доходчиво объясняют ситуацию в одном из сообщений пресс-службы РЖД. При избытке вагонов существует дефицит маневровых тепловозов, которые бы эти вагоны растаскивали. При этом поставки новых вагонов растут, через несколько лет их число вырастет еще на треть. Что при этом произойдет на дорогах, можно только представить.
Такая работа железных дорог, по которым перевозится 86,5% грузов в России, делает невозможной какое-либо планирование поставок. Время между отправкой и получением может быть совершенно произвольным, и это даже не зависит от расстояния. Приводят примеры, когда на преодоление расстояния в 14 километров вагонам требовался месяц. Оборот вагона на РЖД – время между погрузками – резко вырос и от средних показателей в двадцать дней доходит до тридцати, худших показатель за долгие годы.
Среди причин этого хаоса называют также ставшую обычной для российской экономики нехватку людей на всех этапах сопровождения и обработки грузов: от машинистов и их помощников до обслуживающего персонала на станциях. И эту проблему тоже нельзя решить щелчком пальцев.
Очевидно, мы находимся лишь в самом начале серьезных штормов, которые будут изматывать российскую экономику. В каком виде ее выкинет в итоге на берег, можно только гадать.