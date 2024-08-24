В четырех днях до начала расстрелов

В ОАО «РЖД» царит уныние. Из месяца в месяц падают объемы погрузки. В июле падение к показателям годичной давности составило 5,6%. По отдельным отраслям падение еще более внушительное: погрузка угля упала на 8%, стройматериалов – на 17%, цемента – 15%, черных металлов и зерна – на 12% и 9% соответственно. Сообщают о заметном сокращении погрузки цемента, леса, сборных и палетированных грузов. Объемы перевозок – важный показатель самочувствия экономики, а в такой огромной стране как Россия – важный чрезвычайно. Здесь видны как провалы в отдельных отраслях, так и в работе самих железных дорог.

РЖД явно не справляется с последствиями политического решения российского руководства разорвать отношения с Европой, которая испокон веку была главным экономическим партнером России, и развернуться на восток. Эта задача оказалась явно не обеспечена соответствующими инфраструктурными возможностями, когда огромные объемы товаров теперь необходимо гонять за тысячи километров к китайской границе или тихоокеанским портам и тащить китайский импорт теми же дорогами с ограниченной пропускной способностью обратно в европейскую часть страны, где по-прежнему сосредоточено основное потребление. О состоянии на российских железных дорогах красноречиво говорит появившаяся в соцсетях запись разговора первого заместителя главы РЖД Сергея Кобзева с подчиненными, руководителями железных дорог, в которой он требует навести порядок, «поскольку мы находимся в четырех днях от полной остановки работы сети, со всей трагедией, с расстрелами, со всеми делами и прочее, вот мы находимся в таком состоянии». Железнодорожный начальник несколько преувеличивает трагедию, как это бывает на такого рода совещаниях, но в целом эта паническая риторика родилась не на пустом месте. Помимо нехватки инфраструктуры, отмечается снижение скорости обработки грузов в зонах погрузки и выгрузки. Обычным делом являются заторы. Большие проблемы создают заторы, брошенные вагоны и поезда. Forbes приводит данные Союза операторов железнодорожного транспорта: за июль количество брошенных поездов составляло свыше 100 000 единиц, или около 9% парка. При том, что избыток вагонов составляет до 220 тысяч единиц, на некоторых направлениях испытывают их острый дефицит.