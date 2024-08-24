В Физули прогремел взрыв

Пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) сообщают, что 24 августа 2024 года на территории села Зергер Физулинского района, освобожденного от оккупации, произошел взрыв боеприпаса.

Местный житель, Раджу Асланов, 1978 года рождения, который был привлечен к строительным работам, получил различные телесные повреждения в результате взрыва, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Физулинского района ведет расследование по факту.