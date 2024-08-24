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Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
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Зеленский у границ России: «Все идет по плану»

Байден: «Украина закончит войну независимой»

21:10 929

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Об этом он написал в X.

Байден уверен, что Украина была, есть и останется свободной страной.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, давайте проясним ситуацию: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", – написал он.

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