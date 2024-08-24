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Венгрия обвинила Польшу в лицемерии

21:15 967

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро. Заявление Сийярто на Tranzit Festival опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Относительно экономической безопасности, Сийярто обратил внимание на лицемерие некоторых стран, в частности Польши, которые "тайно продолжают торговлю с Россией и одновременно публично критикуют другие страны за то же самое".

Он отметил, что в прошлом году товарооборот Польши с Россией составил шесть миллиардов евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажу фармацевтических препаратов и косметики.

"Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы открыты и честны в этом вопросе", – заявил Сийярто.

Министр также раскритиковал реакцию Европейского Союза на взрыв газопровода "Северный поток", назвав его актом "государственного терроризма", если к нему действительно было причастно государство. Он подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна тяжести такого нападения.

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