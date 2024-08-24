USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»
Новость дня
Зеленский у границ России: «Все идет по плану»

Армения намного обошла Азербайджан по уровню владения английским

22:03 1341

По уровню владения английским языком Армения находится на 48-м месте согласно рейтингу международного образовательного центра по обучению английскому языку EF Education First за 2023 год.

Грузия в рейтинге заняла 32 место, а Азербайджан – 83 место. Россия расположилась на 41-м месте, Иран – на 58-ом, Турция – на 66-ом.

Лучше всего английским языком, по мнению авторов, владеют в Нидерландах, Сингапуре и Австрии. Хуже всего английским языком владеют в Демократической Республике Конго и Таджикистане.

В Казани горит здание суда
В Казани горит здание суда видео
23:05 58
«Нефтчи» опять не смог выиграть
«Нефтчи» опять не смог выиграть 0 побед в 4 матчах
22:54 262
Беспилотники массово летят к Крымскому мосту
Беспилотники массово летят к Крымскому мосту
22:40 1013
Дуда: «Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты»
Дуда: «Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты» обновлено 21:59; видео
21:59 6670
России нужно 50 тысяч солдат. У нее их нет
России нужно 50 тысяч солдат. У нее их нет
21:43 2138
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az
17:23 2674
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 4975
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
20:26 2512
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 7318
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 9975
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2773

ЭТО ВАЖНО

В Казани горит здание суда
В Казани горит здание суда видео
23:05 58
«Нефтчи» опять не смог выиграть
«Нефтчи» опять не смог выиграть 0 побед в 4 матчах
22:54 262
Беспилотники массово летят к Крымскому мосту
Беспилотники массово летят к Крымскому мосту
22:40 1013
Дуда: «Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты»
Дуда: «Польша предложила НАТО сбивать российские ракеты» обновлено 21:59; видео
21:59 6670
России нужно 50 тысяч солдат. У нее их нет
России нужно 50 тысяч солдат. У нее их нет
21:43 2138
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az
17:23 2674
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР
Винегрет Пезешкиана с острой приправой из КСИР наш комментарий
14:23 4975
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство
Курбан обыграл Гурбана… «Туран-Товуз» победил «Карабах» и упрочил лидерство ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
20:26 2512
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить
Прозорливость Эльчина Амирбекова: Пашиняна стали топить наш комментарий
17:06 7318
Алиев: «Продолжим помогать Украине»
Алиев: «Продолжим помогать Украине» новость дополнена
12:42 9975
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
Михаил Пелливерт отвечает на вопросы haqqin.az: «Израиль осторожен с Россией… Из-за Ирана»
11:55 2773
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться