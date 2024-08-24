Армения намного обошла Азербайджан по уровню владения английским
22:03 1341
По уровню владения английским языком Армения находится на 48-м месте согласно рейтингу международного образовательного центра по обучению английскому языку EF Education First за 2023 год.
Грузия в рейтинге заняла 32 место, а Азербайджан – 83 место. Россия расположилась на 41-м месте, Иран – на 58-ом, Турция – на 66-ом.
Лучше всего английским языком, по мнению авторов, владеют в Нидерландах, Сингапуре и Австрии. Хуже всего английским языком владеют в Демократической Республике Конго и Таджикистане.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!