Израиль и ХАМАС не пересекутся в Каире

Поездка делегации Израиля в Каир на следующий раунд переговоров по освобождению заложников, удерживаемых радикалами ХАМАС, планируется на 25 августа. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Планируется, что израильская делегация во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа прибудет завтра в Каир для следующего раунда переговоров насчет сделки по возвращению заложников", - сказал он.

ХАМАС также будет присутствовать в Каире, но не для участия в переговорах. Как заявил представитель этой организации, делегация встретится с высокопоставленными чиновниками египетской разведки для получения информации.