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Экс-посла в России назначили на высокую должность

22:30 838

Мехди Санаи, занимавший с 2013 по 2019 год должность посла Ирана в России, назначен заместителем руководителя администрации президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана по политическим вопросам, сообщает иранское агентство IRNA.

Соответствующий указ подписал руководитель администрации нового президента Ирана Мохсен Хаджи Мирзаи. На этой должности Санаи сменит Мохаммада Джамшиди, который в течение трех лет был советником погибшего президента республики Ибрагима Раиси по политическим вопросам.

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