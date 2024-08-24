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Казахстан пытается помирить Таджикистан с талибами

22:28 250

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального двухдневного визита в Казахстан, помимо прочего, обсудил со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном тему Афганистана.

Как сообщают зарубежные СМИ, Токаев убеждал Рахмона присоединиться к общему курсу стран Центральной Азии, которые сейчас «нормализуют отношения» с правительством Талибана.

Отмечается, что казахстанский лидер предложил посредничество и площадку для начала переговоров с талибами. «Источники не сомневаются, что инициатива президента Токаева согласована с Вашингтоном и, возможно, с Пекином», - говорится в сообщении.

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