«Нефтчи» опять не смог выиграть

В 4-м туре команда Романа Григорчука встречалась с «Араз-Нахчываном». Матч, проходивший на стадионе Liv Bona Dea (бывшая «Далга Арена»), завершился вничью 1:1.

Экс-футболист «Нефтчи» Омар Булудов на 16-й минуте поразил ворота своей бывшей команды. Бакинцы ушли от поражения на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Отличился Рамиль Шейдаев.

В четырех матчах «Нефтчи» набрал 3 очка и занимает 8-е место, не имея в своем активе ни одной победы.

«Араз-Нахчыван» с 4 очками идет на 7-й позиции.

Напомним, в двух других уже состоявшихся матчах 4-го тура «Сабаил» разгромил «Кяпяз» (4:0), а чемпион «Карабах» проиграл лидеру чемпионата «Туран-Товузу» (0:1), заметно преобразившемуся после прихода летом на пост главного тренера Курбана Бердыева.

Турнирное положение

1. «Туран-Товуз» - 10 очков (4 матча)

2. «Карабах» - 6 (3)

3. «Зиря» - 6 (2)

4. «Сумгаит» - 6 (3)

5. «Сабаил» - 4 (4)

6. «Сабах» - 4 (3)

7. «Араз-Нахчыван» - 4 (3)

8. «Нефтчи» - 3 (4)

9. «Шамахы» - 1 (2)

10. «Кяпяз» - 0 (4).