Не нападает Иран – нападет «Хезболла»

Ливанское движение «Хезболла» может в ближайшие дни нанести по Израилю ответный удар за ликвидацию в июле в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Согласно информации, движение «Хезболла» не отказалась от намерения ответить, и это может произойти в любой момент, вне зависимости от хода очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа, который должен начаться 25 августа в Каире.

Отмечается, что в связи с данными о возможности атаки со стороны радикалов из Ливана в руководстве силовых структур Израиля в последние два дня прошли совещания, посвященные оценке ситуации в области безопасности, с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.