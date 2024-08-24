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Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху

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Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az
24 августа 2024, 23:13 1803

Глава ШАБАК (Общей службы безопасности Израиля) направил жесткое письмо главе правительства Биньямину Нетаньяху с предупреждением о том, что еврейский террор на палестинских территориях может привести к непоправимым последствиям для Израиля.

Такое впечатление, что израильский премьер поставил перед собой задачу внести глубокий раскол в отношения гражданских властей и силовых министерств. Не успел он рассориться с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, вполне резонно заметившим, что военная цель Нетаньяху в виде полной победы над ХАМАСом в Газе является полной чепухой, и в ответ получившим от министра полный ушат, мягко говоря, всякой всячины, как наметилась новая линия раскола с силовиками.

Глава ШАБАК разоблачает преступления Нетаньяху

На этот раз – с Роненом Баром, главой ШАБАКа, который возмутился насильственными действиями израильских экстремистов против жителей палестинских анклавов и палестинцев вообще, которые происходят при поддержке министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и других крайне правых ортодоксов, близких к нынешнему израильскому Кабинету.

В своем письме Бар отмечает: «Насилие набирает обороты и меняет свое лицо: от действий одиночек к деятельности сотен. Все больше людей принимают участие в насилии. Этому способствует потеря страха перед административным арестом из-за условий, которые они получают в тюрьме, и финансовых средств, которые они получают после освобождения от депутатов Кнессета, вместе с легитимацией и похвалой. Одновременно идет кампания по делегитимации служб безопасности».

Иными словами, «молодежь холмов», как называют в Израиле молодое поколение поселенцев на оккупированных Израилем территориях, все больше радикализуется, без размышлений пускает в ход оружие, присвоило себе право применять суды Линча – и при этом не просто перестает бояться полиции, которая старается по мере сил эти самосуды предотвратить, но и нападает на своих же израильских силовиков. Зная, что ничего им за это не будет, – ультраправые в Кнессете оправдают, спасут от наказания, да еще и имидж героев создадут.

Своими руками Нетаньяху открывает путь к уничтожению государства Израиль

С учетом полного провала Нетаньяху в политике в палестинском вопросе – тактика его как политического банкрота для внутренней аудитории выбрана безукоризненно: «Палестинцы не хотят с нами мира – их проблемы, бей палестинца!». Как пишет Бар: «От действий вне рамок истеблишмента, до одобрения им же». Что вполне логично, и за время человеческой истории применялось уже тысячу раз – переложить ответственность за собственные провалы на внешнего врага. И как квинтэссенция этой политики - устроить серию палестинских погромов.

Именно этим сейчас Нетаньяху и его Кабинет занимаются. Дезавуируя при этом как усилия ЦАХАЛ, так и действия ШАБАК. Поскольку сопротивление «мирных» палестинцев только возрастает. И иначе быть не может, ведь негласный общественный договор между палестинской общиной Израиля и еврейским государством – мы сохраняем лояльность, вы не переходите определенные красные линии - оказывается грубо нарушен, а то и вовсе отменен.

И куда им деваться? Поэтому фауда, что по-арабски означает «хаос» или «бесконечный хаос», перерастает в восстание. И цепь взаимного насилия, в которой нет правого и виноватого, замыкается. А в центре этих событий оказывается, как зачастую и бывает, мирное население, что еврейское, что палестинское, - и израильские силовики, которых политика Нетаньяху делает крайними в своих авантюрах.

Фауда, что по-арабски означает «хаос» или «бесконечный хаос», перерастает в восстание

«Я считаю, что требуется жесткий отпор и неприятие этой неприемлемой и опасной деятельности - с точки зрения ценностей и безопасности. Требуются межведомственные усилия для искоренения этого явления. Я убежден, что это должно быть одной из главных целей правительства, до того как станет слишком поздно. Это явление создает значительный риск для безопасности региона», - заканчивает свое письмо Бар.

Между тем, между строк читается, что при нынешнем израильском премьере ситуация имеет мало шансов измениться в лучшую сторону. И патриот израильского государства Ронен Бар прямо называет тех из «кооператива сумасшедших плотников», кто своими усилиями ведет Израиль к новой интифаде и полной изоляции еврейского государства.

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