МИД Азербайджана о жуткой участи европейских политзеков

Идея о том, что любой гражданин в Азербайджане преследуется за свои политические убеждения или взгляды, а уголовные дела против тех, кто «выдает себя за журналистов или правозащитников», имеют политическую подоплеку, « в корне не верна и неприемлема», заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Вопрос о лицах, задержанных в связи с рядом уголовных расследований, таких как государственная измена, незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и т.д., рассматривается в рамках требований соответствующего уголовно-процессуального законодательства, и данный процесс полностью прозрачен.

Вместо того чтобы ждать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных решений, призывы к Азербайджану освободить обвиняемых лиц находятся в явном противоречии с правовыми процедурами, являются попыткой вмешательства в судебную власть и противоречат ценностям, пропагандируемым Европейским Союзом (ЕС).

Мы с сожалением отмечаем, что безразличие к таким случаям, как нарушение основных прав и свобод людей в ряде стран-членов ЕС, смерть людей, арестованных в результате политических преследований в тюрьмах и в таких акциях, как «желтые жилеты», а также кровопролитные действия в Новой Каледонии, являются проявлением двойных стандартов.

Ряд институтов Евросоюза должны прекратить провокации против Азербайджана», - говорится в заявлении.