Немецкий спецназ штурмует приют для беженцев

Спецназ полиции ФРГ провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев в Золингене в связи с нападением неизвестного с ножом на посетителей городского фестиваля.

По неподтвержденной информации, стражи порядка задержали сирийца, сообщила газета. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ. Атака, как утверждается, была совершена одним из ее членов «в отместку за мусульман в Палестине», передает Reuters со ссылкой на ресурсы террористов.