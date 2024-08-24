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Азербайджан включил в черный список евродепутатов

24 августа 2024, 23:58 1983

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список «нежелательных лиц». До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания депутата немецкого парламента Франка Швабе в адрес Азербайджана.

«Прежде всего хотел бы отметить, что высказывания об Азербайджане и руководстве страны Франка Швабе, чье имя упоминается в ряде случаев коррупции и темных деловых связей, демонстрируют, насколько этот человек является предвзятым, лживым и двуличным политиком», - сказал Гаджизаде.

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