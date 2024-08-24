Офицер КСИР не спасся от возмездия Израиля

Журналист телеканала Iran International Пурия Зараати сообщил, что израильские спецслужбы ликвидировали на территории Ирана офицера Корпуса стражей исламской революции, причастного к подготовке теракта против евреев в Дании.

Согласно этому сообщению, офицер КСИР был убит «несколькими выстрелами». Телеканал не сообщил никаких других подробностей ни об операции, ни о личности ликвидированного, ни о том, когда и где он был убит.

Теракт, о котором упоминает Зараати, был предотвращен в декабре 2023 года спецслужбами Дании при участии ШАБАК и «Моссад». Тогда сообщалось о задержании в Дании семи террористов, действовавших по заданию ХАМАС и планировавших нападение, жертвами которого могли стать евреи.