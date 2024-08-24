Прилетевшего из Азербайджана Дурова арестовали во Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы

Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент, сообщает канал TF1 Основная претензия властей ЕС к Telegram - зашифрованные сообщения. «На протяжении многих лет Telegram стал платформой номер 1 для организованной преступности», заявил следователь.

Французские спецслужбы будут добиваться к доступу переписки в мессенджере Telegram, связанными с преступными сообществами и санкционными компаниями и лицами, пишут СМИ.

Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже при выходе из его частного джета, сообщает французский новостной канал LCI.

Задержание провели сотрудники жандармерии воздушного транспорта. На момент ареста Дурова сопровождали его телохранитель и женщина. Задержали его около 20 часов по европейскому времени в аэропорту Ле-Бурже, куда Дуров прилетел из Азербайджана. Бизнесмен находился в розыске, ордер был выдан Национальным управлением французской судебной полиции, выданный на основе предварительного расследования.

В принадлежащих Дурову французских объектах недвижимости идут обыски.

Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и прочих тяжких преступлений, сообщает телеканал TF1.

Следователи поместили бизнесмена под стражу. Он должен быть представлен судье в эту субботу вечером как гражданин Франции, ему предъявят обвинение по множеству преступлений. Дурову грозит 20 лет тюрьмы.