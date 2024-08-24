Операция Израиля против «Хезболлы»: сотни ракет, беспилотников, истребителей...

Руководство «Хезболлы» опубликовало заявление, в котором говорится, что запланированная на воскресенье, 25 августа, атака на Израиль успешно завершена. В нем отмечается, что удары по целям в Израиле были нанесены «в назначенное время и со всех позиций». «Наша военная операция на сегодня завершена», - указывается в заявлении. В «Хезболле» также сказали, что заявления Израиля о проведении упреждающих действий и срыве операции якобы «не соответствуют действительности». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании военно-политического кабинета сообщил, что ЦАХАЛ удалось уничтожить тысячи ракет, запущенных «Хезболлой»: «Рано утром мы обнаружили подготовку «Хезболлы» к удару по Израилю. Совместно с министром обороны и начальником штаба мы поручили ЦАХАЛ действовать с инициативой для устранения угрозы. Уничтожены тысячи ракет, нацеленных на север страны, предотвращены многие другие угрозы. Армия действует с большой силой как в обороне, так и в нападении».

Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьер-министра, заявил, что Израиль продолжит решительно реагировать на агрессию со стороны «Хезболлы». «Израиль продолжит решительно реагировать на агрессию террористической организации «Хезболла», которая с октября 2023 года запускает ракеты и беспилотники с территории Ливана. Мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе и безопасного возвращения жителей в свои дома», - сказал он. По словам Гендельмана, «Хезболла» «готовилось рано утром провести массированную террористическую атаку против Израиля», который «превентивно атаковал цели на территории Ливана для предотвращения и устранения угрозы». Гендельман подчеркнул, что боевики «Хезболлы» 25 августа «утром запустили с юга Ливана сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля».

* * * 09:48 Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщил портал Ynet News. Как отмечает портал, Галант информировал Остина об операции Армии обороны Израиля против движения «Хезболла». «Мы нанесли точные удары по Ливану, чтобы предотвратить неминуемую угрозу для граждан Израиля. Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты наших граждан», - цитирует Ynet News Галанта. The Jerusalem Post указала, что разговор министров проходил на фоне сообщений о пусках ракет «Хезболлой» по северной части территории Израиля.

МИД еврейского государства в соцсети X сообщил, что Израиль обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать его в борьбе с «Хезболлой». В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что глава министерства Исраэль Кац обратился к своим коллегам с просьбой поддержать Израиль. Он указал, что власти еврейского государства начали действовать после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке, и «нанесли упреждающий удар, чтобы сорвать ее». Кац подчеркнул, что Израиль действует «для защиты своих граждан и территории от «оси зла», возглавляемой Ираном, целью которого является уничтожение еврейского государства». «Израиль не стремится к тотальной войне и будет действовать в соответствии с развитием событий», - приводит его слова министерство.

* * * 09:19 Израильская армия сообщила, что наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. По словам военных, «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля, и удары фактически были превентивными. «В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда «Хезболла» планировала совершать нападения на израильское гражданское население», — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари. По словам Хагари, ВВС Израиля задействовали около 100 истребителей для нанесения ударов по объектам шиитского «Хезболлы» на юге Ливана, были уничтожены несколько тысяч снарядов. «Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами «Хезболлы», большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них - на центральную часть [Израиля]», - отметил он.

После того как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы. Чуть позже газета The Jerusalem Post сообщила, что аэропорт Бен-Гурион в возобновил работу и начал принимать рейсы после атаки со стороны «Хезболлы» на израильскую территорию. По ее данным, обслуживание рейсов возобновилось с 07:00 по местному времени. Самолеты, перенаправленные в аэропорт Рамон, вновь будут приниматься в Бен-Гурионе. В ближайшее время кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание. Вскоре после заявления ЦАХАЛ «Хезболла» сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов. В заявлении в телеграм-канале движения сказано, что «Хезболла» таким образом дает «первоначальный ответ» на недавнее убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шукра. По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет. Пресс-служба «Хезболлы» приводит вдвое большее число. По данным The Jerusalem Post, пуски снарядов фиксировались с 05:30 до 06:15 по местному времени, несколько ракет достигли израильской территории. Телеканал Al Jazeera передает, что большинство израильских ударов по Ливану были нанесены в приграничной зоне на глубине до 5 км вдоль границы протяженностью 120 км. Жители этого района эвакуированы, он считается зоной военных действий. По заявлении Хагари, несколько десятков истребителей ВВС Израиля продолжают наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана: «Десятки истребителей ВВС в настоящее время наносят удары по нескольким локациям на юге Ливана. Мы продолжаем уничтожать угрозы и наносить интенсивные удары по террористической группировке «Хезболла».