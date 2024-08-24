Русские продолжают наступать в Донбассе

Российские войска продвинулись на Покровском направлении в городе Новогродовка, подойдя к его центру. Об этом пишет военный паблик Deep State.

Также сообщается, что россияне приблизились к Селидово (город в Покровском районе Донецкой области Украины - ред.). Кроме того, войска РФ продвинулись к северо-востоку от Угледара.

В районе населенного пункта Красногоровка россияне пошли на штурм к западу от города и высадили десант с бронетехники. На участке идут бои, сообщил Deep State. По словам офицера ВСУ с позывным «Алекс», этот штурм начался сегодня утром: «Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части города, чтобы выйти во фланг ребятам, держащим оборону в районе Георгиевки. Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции. Понемногу стараемся стабилизировать обстановку».