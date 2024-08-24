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Каких целей Украина достигла в Курской области

The Wall Street Journal
11:52 2606

Украина частично достигла поставленных целей - Курская операция изменила преобладающий нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России, пишет The Wall Street Journal.

В отличие от предыдущих боевых действий, Украина держала подробности операции в тайне от Запада. Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело в замешательство относительно того, почему Украина предприняла такой радикальный шаг и что будет дальше, отметил один из американских чиновников.

«Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, пытаясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом», - отмечает WSJ.

В публикации говорится, что хотя Зеленский заявил, что цель Курской операции отчасти заключается в создании «буферной зоны», но в Пентагоне у высокопоставленных чиновников все еще есть вопросы - в частности, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию России.

«По словам чиновников США, украинская цель в Курске состоит из трех частей: заставить Россию отвести войска с востока Украины, сломать риторику о поражении на поле боя и улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами. На данный момент все три цели частично достигнуты», - отмечает издание.

Кроме того, издание отмечает еще одно важное достижение Курской операции – увеличение числа российских пленных, которых можно использовать для обмена. Россия по-прежнему удерживает гораздо больше военнопленных, чем Украина, но захват Киевом сотен в Курске приблизил их к паритету, пишет WSJ.

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