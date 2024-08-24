Москвич выбросил из окна 16-го этажа женщину и ребенка

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он выбросил из окна дома с 16-го этажа женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

«39-летний мужчина, находившийся в квартире, задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчине оказывают медицинскую помощь, а женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения погибли. Их тела были найдены под окнами дома в ЖК «Лефортово парк» 25 августа. На телах погибших были зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты, сообщили в СК.

Как пишут российские телеграм-каналы, подозреваемым является 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Мужчина, по их данным, выбросил из окна свою жену Милену, с которой они были в браке три года, и их двухлетнего ребенка. После этого мужчина заперся в квартире и стал выкидывать оттуда вещи.