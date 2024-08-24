Москвич выбросил из окна 16-го этажа женщину и ребенка
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он выбросил из окна дома с 16-го этажа женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
«39-летний мужчина, находившийся в квартире, задержан. В ближайшее время он будет доставлен в столичный СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что мужчине оказывают медицинскую помощь, а женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения погибли. Их тела были найдены под окнами дома в ЖК «Лефортово парк» 25 августа. На телах погибших были зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты, сообщили в СК.
Как пишут российские телеграм-каналы, подозреваемым является 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Мужчина, по их данным, выбросил из окна свою жену Милену, с которой они были в браке три года, и их двухлетнего ребенка. После этого мужчина заперся в квартире и стал выкидывать оттуда вещи.
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В Москве мужчина выбросил из окна дома женщину и ребенка, оба погибли.
«…25 августа вблизи жилого дома… обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия», - говорится в распространенном пресс-службой ГСУ СК по Москве сообщении.
В правоохранительных органах пояснили, что мужчина продолжает кидать вещи вниз, «предположительно, он находится в неадекватном состоянии».
Сотрудники правоохранительных органов готовятся к штурму квартиры. Двор дома оцеплен. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, медицинских служб, МЧС. По факту обнаружения тел женщины и ребенка возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Москвы.