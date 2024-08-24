Всем нужен Дуров. Но только в клетке

Собственники IT-корпораций – новая мировая элита, которая бросает вызов традиционным государствам. У них огромный финансовый ресурс, инструменты влияния на людские массы и даже собственные политики. Но вот какой нюанс – главу всемирной корпорации по прибытии в аэропорт остановит на паспортном контроле скучный клерк, куда-то позвонит, попросит немного подождать – и вот уже всесильный мировой техно-олигарх, сеть которого в состоянии свергнуть иное правительства, едет в СИЗО. Не буду сейчас об обоснованности тех обвинений, которые выдвигает против Павла Дурова Франция. Они – инициаторы этого события, которое как минимум неделю, а то и больше будет оставаться на первых страницах новостей. Именно поэтому их предельно агрессивная позиция вполне понятна: «Телеграм – это источник мирового зла», - говорят официальные представители Парижа, стараясь всячески демонизировать и сам мессенджер, и его создателя.

«На своей платформе Павел Дуров допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не предпринимал никаких действий для модерации или сотрудничества с властями». «На протяжении многих лет он стал платформой номер 1 для организованной преступности». «Telegram - это улей криминального контента. В настоящее время эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Помимо терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порно-контентом» - вот только некоторые заявления Парижа. Судя по их словам, больше напоминающим истерику, Дуров с его мессенджером – что-то среднее между Джеком-потрошителем, Гитлером и викингами, регулярно грабившими тысячу лет назад французские земли, что называется, «под чистую». Если бы не он, то у Парижа сейчас с преступностью все было бы хорошо и даже прекрасно. А его арест и последующий многолетний срок заключения – единственное, что может спасти Францию. Что, конечно, истине ни в малейшей степени не соответствует, но где нынешний Париж – а где истина. И заодно свобода слова и вот это все, о чем так любят порассуждать во Франции. Макрон девальвировал эти понятия, причем перед всем миром, показав себя твердым последователем двойных стандартов.

Впрочем, мы сейчас не о Макроне. В аресте Дурова для меня лично есть два непонятных, даже загадочных момента. Первый – зачем Дуров вообще полетел в Париж, зная, что там ему, мягко говоря, совсем не рады и что во Франции он объявлен персоной нон грата, а ордер на его арест может быть подписан в любой момент? Французская Le Figaro пишет, ссылаясь на свои источники, что у Дурова был запланирован деловой ужин в Париже, и бизнесмен должен был провести во французской столице «как минимум вечер». Сразу вырисовывается версия: некий французский бизнес-партнер пригласил Дурова на срочную встречу, пообещав ему гарантии безопасности. Раз пообещал – Дуров ему поверил, что само по себе служит доказательством, что бизнесмен этот должен быть весьма влиятельным. Другое дело, что он и предположить не мог, что его бизнес-партнер выполняет просьбу французских спецслужб. Вполне рабочая и вероятная схема, а дальше уже было дело техники.