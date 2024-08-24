Обстрел Белгородской области: погибли мирные жители

Поселок городского типа Ракитное в Белгородской области попал под обстрел в ночь на 25 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины.

При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое детей, рассказал Гладков. Госпитализированы девять пострадавших — двое детей и семеро взрослых. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, в поселке повреждены 10 частных домов, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Также повреждены газопровод, линии электропередач.