«Он просчитался»: Медведев вспомнил разговор с Дуровым

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции вспомнил о своем разговоре с предпринимателем, в котором предупредил того о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я», — написал Медведев в телеграм-канале.

По мнению Медведева, Дуров просчитался, покинув Россию и получив гражданство другой страны. «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают».

Павел Дуров был задержан вечером в субботу, 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Парижа для дозаправки. Он летел из Азербайджана в США. Ордер на арест действовал только на территории Франции, где его подозревают, по данным СМИ, в содействии тяжким преступлениям из-за отказа модерации Telegram и сотрудничества с правоохранительными органами.