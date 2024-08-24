USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Новость дня
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

«Он просчитался»: Медведев вспомнил разговор с Дуровым

12:30 2655

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции вспомнил о своем разговоре с предпринимателем, в котором предупредил того о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я», — написал Медведев в телеграм-канале.

По мнению Медведева, Дуров просчитался, покинув Россию и получив гражданство другой страны. «Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают».

Павел Дуров был задержан вечером в субботу, 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Парижа для дозаправки. Он летел из Азербайджана в США. Ордер на арест действовал только на территории Франции, где его подозревают, по данным СМИ, в содействии тяжким преступлениям из-за отказа модерации Telegram и сотрудничества с правоохранительными органами.

Что известно об аресте Павла Дурова
Что известно об аресте Павла Дурова
13:30 2291
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: сотни ракет, беспилотников, истребителей...
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: сотни ракет, беспилотников, истребителей... добавлено новое видео; обновлено 12:45
12:45 6661
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 4316
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху горячая тема
24 августа 2024, 23:13 5997
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az; все еще актуально
24 августа 2024, 17:23 4064
Каких целей Украина достигла в Курской области
Каких целей Украина достигла в Курской области The Wall Street Journal
11:52 2610
В четырех днях до начала расстрелов
В четырех днях до начала расстрелов экономика должна быть экономной
24 августа 2024, 20:49 10261
Зеленский показал украинскую ракету-дрон «Паляница»
Зеленский показал украинскую ракету-дрон «Паляница» видео
11:26 3621
Русские продолжают наступать в Донбассе
Русские продолжают наступать в Донбассе
10:24 2363
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку? новые подробности; обновлено 02:21; фото
02:21 22557
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
24 августа 2024, 23:58 11141

ЭТО ВАЖНО

Что известно об аресте Павла Дурова
Что известно об аресте Павла Дурова
13:30 2291
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: сотни ракет, беспилотников, истребителей...
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: сотни ракет, беспилотников, истребителей... добавлено новое видео; обновлено 12:45
12:45 6661
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 4316
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху горячая тема
24 августа 2024, 23:13 5997
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az; все еще актуально
24 августа 2024, 17:23 4064
Каких целей Украина достигла в Курской области
Каких целей Украина достигла в Курской области The Wall Street Journal
11:52 2610
В четырех днях до начала расстрелов
В четырех днях до начала расстрелов экономика должна быть экономной
24 августа 2024, 20:49 10261
Зеленский показал украинскую ракету-дрон «Паляница»
Зеленский показал украинскую ракету-дрон «Паляница» видео
11:26 3621
Русские продолжают наступать в Донбассе
Русские продолжают наступать в Донбассе
10:24 2363
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку? новые подробности; обновлено 02:21; фото
02:21 22557
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
24 августа 2024, 23:58 11141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться