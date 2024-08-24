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Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Новость дня
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

Синоптики спрогнозировали дожди

12:51 1820

В понедельник, 26 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в пригородах возможны кратковременные дожди, прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. 

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в ряде северо-западных районов возможны кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Будет преобладать периодически усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

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