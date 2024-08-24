Что известно об аресте Павла Дурова

Посольство потребовало обеспечить защиту прав Дурова и разъяснить причины его задержания. Пока французская сторона уклоняется от взаимодействия с российскими дипломатами, говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне французскими силовиками. Дипломаты находятся в контакте с адвокатом бизнесмена, говорится в сообщении.

Источник в юридических кругах Брюсселя заявил ТАСС, что арест Павла Дурова полностью соответствует принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза.

«Арест Дурова в Париже в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. Если оператор хочет избежать наказания, он обязан автоматически удалять запрещенный европейским регулятором контент. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», - отметил собеседник российского агентства.

Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС предусматривает ответственность оператора только как юридического лица, а штрафные санкции «носят исключительно экономический характер».

«Наличие у бизнесмена французского гражданства в значительной степени развязывает руки представителям обвинения», - отметил собеседник.

Он также считает, что адвокаты Дурова «столкнутся с дополнительными сложностями, поскольку часть выдвинутых в отношении него обвинений связана с «национальной безопасностью», что значительно расширяет полномочия силовиков».

Владелец социальной сети X Илон Маск отреагировал на арест Дурова. «В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы лайкнули мем», - написал Маск, комментируя пост о задержании Дурова.

Также Маск разместил на своей странице в X хэштег FreePavel и прикрепил интервью Дурова журналисту-республиканцу Такеру Карлсону.

Павел Дуров был задержан накануне, 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Он летел из Азербайджана. Ордер на арест действовал только на территории Франции, где основателя Telegram, по данным СМИ, подозревают в пособничестве тяжким преступлениям из-за отказа в модерации платформы и выдачи информации силовикам.