Российские военные заблокированы на заводе в украинском городе

На агрегатном заводе в городе Волчанск Харьковской области Украины остаются российские военные. Они заблокированы уже несколько месяцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталия Саранцева.

«Для выполнения задач логистики они (россияне - ред.) используют беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе», - сказал Саранцев.

Он добавил, что на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками: «В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут вести бой. Определенное количество их там останется, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям».