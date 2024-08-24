В МЧС усиленно готовятся к «Формуле-1» в Баку

Согласно сообщению пресс-службы министерства, целью тренинга, организованного Главным оперативным управлением МЧС и Операционной компанией Baku City Circuit (ВСС), было повышение навыков и опыта маршалов по предотвращению и оперативному устранению последствий пожаров, которые могут возникнуть во время соревнований.

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана был проведен тренинг для маршалов, специализирующихся на пожарной охране и спасательных работах.

В тренинге, который состоял из теоретической и практической частей, приняли участие около 200 маршалов, в том числе 68 пожарных и спасателей МЧС. В теоретической части тренинга пожарные-маршалы ВСС провели для участников мероприятия презентации с целью укрепления их навыков в плане пожарной безопасности, предотвращения подобных происшествий и организации спасательных работ. В практической части был разъяснен порядок обращения со специальной техникой и оборудованием, используемыми в пожарной безопасности и спасательных работах.

Тренинги стартовали в июне этого года и проводятся уже в пятый раз.

Соревнования Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдут в Баку 13-15 сентября этого года. В ходе них планируется задействовать более 30 единиц спецтехники и около 400 сотрудников МЧС.