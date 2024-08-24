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Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
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Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

Любовь к чтению подвела квартирного вора

14:46 495

В Риме арестовали итальянца, который во время ограбления квартиры решил почитать книгу о греческой мифологии.

Издание Wanted in Rome пишет, что 71-летний владелец квартиры проснулся и увидел, что на его кровати сидит незнакомый мужчина и читает книгу по античной мифологии. 38-летний итальянец забрался в эту квартиру через открытый балкон и собирался ее ограбить, но отвлекся на книгу и зачитался.

Владелец квартиры вызвал полицию, и вора задержали с поличным. С собой у неудачливого грабителя была сумка с дизайнерскими вещами, вероятно, с прошлого ограбления, которое он провернул той же ночью.

Книга, которая так увлекла вора, — «Боги в шесть: «Илиада» в час аперитива» Джованни Нуччи. В ней автор рассматривает Илиаду с точки зрения богов и предлагает осмыслить современные события через призму знаменитого античного эпоса. Нуччи откликнулся на эту новость: он сообщил, что ему очень приятно, что книга настолько увлекла вора. Теперь писатель хочет разыскать вора и подарить ему экземпляр, чтобы тот смог дочитать книгу до конца.

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