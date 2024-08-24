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«Искандером» по украинскому городу: ранены журналисты

14:57 188

Российские войска в ночь на 25 августа нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, под удар попал отель. В результате ракетного удара ранения получили два человека, один находится под завалами, рассказал Филашкин. Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании, добавил он. Филашкин не раскрыл название гостиницы, по которой нанесли удар.

На месте удара

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что российские войска 24 августа ударили по Краматорску ракетой, выпущенной, предположительно, из комплекса «Искандер-М». Ранения получили двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. Помимо гостиницы также повреждены жилые дома.

Как сообщило Reuters, под удар попал отель «Сапфир», в котором остановилась команда Reuters из шести человек. «Один из наших коллег числится пропавшим без вести, еще двоих доставили в больницу для лечения», — говорится в сообщении агентства. Трое других сотрудников не пострадали.

В Госслужбе по ЧС Украины заявили, что в результате удара двухэтажное здание частично разрушено. К 11 утра спасатели разобрали 60 тонн строительных конструкций. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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