Первая турецкая подводная лодка
15:19 2284
Первая подводная лодка отечественного производства Piri Reis сдана в эксплуатацию ВМС Турции. В церемонии принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, «в этом году пройдут испытания второй подлодки этого типа - TCG Hizir Reis, в 2025 году она будет передана ВМС. Третья лодка TCG Murat Reis поступит на вооружение в 2026 году. К 2029 году все шесть подлодок этого типа поступят на вооружение».
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