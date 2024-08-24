Киев хочет принудить Москву к переговорам

Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Один из источников отметил, что Россия пойдет на переговоры лишь в том случае, если поймет, что Украина способна «угрожать Москве и Санкт-Петербургу». Применение Storm Shadow вглубь территории РФ продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи российской столицы находятся под угрозой прямых ударов, подчеркнули другие собеседники издания.

В то же время спикеры признали, что такая стратегия является высокорискованной, и пока она не пользуется поддержкой со стороны Соединенных Штатов.

Ракеты Storm Shadow разработаны на основе англо-французского сотрудничества и производятся европейским предприятием MBDA, также имеющим итальянского партнера. Но поскольку некоторые компоненты ракет поставляют США, считается, что Белый дом также должен дать согласие на использование этого оружия по территории России. До сих пор Вашингтон отказывался это делать, опасаясь эскалации.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский на фоне наступления ВСУ в Курской области поручил добиться разрешения Запада на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. В тот же день The Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра сообщила, что Киев не получил разрешения от Лондона на применение дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе вторжения в российский регион.

Украинская сторона также просила Вашингтон разрешить применять ракеты ATACMS во время наступления в Курской области, но положительного ответа на эту просьбу Киев пока не получил.