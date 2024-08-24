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Украинцы взяли последний бастион российской армии под Курском

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На Льговском участке Курского направления российские военные оставили женскую колонию №11 в селе Малая Локня. Об этом утром 25 августа сообщил российский Z-ресурс «Северный канал».

«Вчера наши все-таки оставили колонию в Малой Локне», — говорится в публикации.

О боях в районе колонии №11 ранее сообщило немецкое издание BILD. По его данным, группа российских солдат забаррикадировалась на этом объекте, откуда пыталась оказывать сопротивление ВСУ. В боях была задействована и охрана ИК. О потерях ВС РФ информации пока нет. Ничего не известно также о судьбе заключенных.

«Противник сохраняет наступательный потенциал и на иных направлениях… Поступает информация о планах противника атаковать и Брянскую область», — рассказал Z-канал.

О том, что российские военные покинули колонию, сообщил и «военкор» Юрий Подоляка, утверждая, что уход был осуществлен без потерь и с эвакуацией всех раненых. По словам Подоляки, несмотря на сложную обстановку и постоянное давление со стороны украинских войск, российским военным удалось организованно выйти из окружения, не оставив на поле боя ни одного раненого солдата.

Подоляка утверждает, что этот выход был «красивым» и слаженным, благодаря чему удалось избежать потерь среди личного состава.

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