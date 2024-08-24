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Умер создатель «Искандера-М»

17:25 1125

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в возрасте 91 года, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в своем телеграм-канале днем 25 августа.

Мамалыга родился 4 апреля 1933 года, окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал в Специальном конструкторском бюро в Коломне, которое сейчас входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Участвовал в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У» и «Искандер-М»).

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров.

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