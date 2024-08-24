USD 1.7000
EUR 1.8918
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
Новость дня
Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти

17:55 308

Если Индия уменьшит импорт российской нефти, это повлияет на экономику России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

По словам украинского лидера, Индия имеет значительное влияние на экономику РФ, так как для Москвы сейчас закрыто много экспортных возможностей. Продолжение импорта помогает российской армии.

«Думаю, правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны», - заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что президента РФ и российское общество нужно заставить почувствовать последствия войны. «Мы понимаем, какие деньги Россия зарабатывает с этой сделки с Индией. Мы прекрасно это понимаем, подробно. И именно поэтому мы хотим попытаться сделать все возможное для того, чтобы это остановить. Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы», - сказал президент Украины индийским журналистам.

Ранее Reuters писал, что Индия в июле обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья.

Зеленский: Украина помешала планам России
Зеленский: Украина помешала планам России
18:14 88
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
17:55 309
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно добавлено новое видео; обновлено 15:40
15:40 8485
Украинцы взяли последний бастион российской армии под Курском
Украинцы взяли последний бастион российской армии под Курском
16:45 3784
Всем нужен Дуров. Но только в клетке
Всем нужен Дуров. Но только в клетке главная тема
12:14 5784
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов все еще актуально
24 августа 2024, 23:58 11973
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 6215
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху горячая тема
24 августа 2024, 23:13 6343
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az; все еще актуально
24 августа 2024, 17:23 4355
Каких целей Украина достигла в Курской области
Каких целей Украина достигла в Курской области The Wall Street Journal
11:52 3616
В четырех днях до начала расстрелов
В четырех днях до начала расстрелов экономика должна быть экономной
24 августа 2024, 20:49 10678

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Украина помешала планам России
Зеленский: Украина помешала планам России
18:14 88
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти
17:55 309
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно
Противостояние Израиля и «Хезболлы»: что известно добавлено новое видео; обновлено 15:40
15:40 8485
Украинцы взяли последний бастион российской армии под Курском
Украинцы взяли последний бастион российской армии под Курском
16:45 3784
Всем нужен Дуров. Но только в клетке
Всем нужен Дуров. Но только в клетке главная тема
12:14 5784
Азербайджан включил в черный список евродепутатов
Азербайджан включил в черный список евродепутатов все еще актуально
24 августа 2024, 23:58 11973
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию!
Американцы выделяют Украине новую технику: вперед на Россию! о развитии ситуации
11:44 6215
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху
Исповедь ШАБАК о преступлении Нетаньяху горячая тема
24 августа 2024, 23:13 6343
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый
Алиев с Мирзиёевым - союз нерушимый итоги с haqqin.az; все еще актуально
24 августа 2024, 17:23 4355
Каких целей Украина достигла в Курской области
Каких целей Украина достигла в Курской области The Wall Street Journal
11:52 3616
В четырех днях до начала расстрелов
В четырех днях до начала расстрелов экономика должна быть экономной
24 августа 2024, 20:49 10678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться