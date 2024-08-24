Зеленский просит Индию отказаться от российской нефти

По словам украинского лидера, Индия имеет значительное влияние на экономику РФ, так как для Москвы сейчас закрыто много экспортных возможностей. Продолжение импорта помогает российской армии.

«Думаю, правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину в Россию, а потом он использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны», - заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что президента РФ и российское общество нужно заставить почувствовать последствия войны. «Мы понимаем, какие деньги Россия зарабатывает с этой сделки с Индией. Мы прекрасно это понимаем, подробно. И именно поэтому мы хотим попытаться сделать все возможное для того, чтобы это остановить. Но, конечно, мы не можем на вас давить. Вы независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы», - сказал президент Украины индийским журналистам.

Ранее Reuters писал, что Индия в июле обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти, поскольку китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья.