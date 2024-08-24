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Зеленский: Украина помешала планам России

18:14 2126

Россия хотела захватить украинский город Харьков, следующим шагом должен был быть город Сумы, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам.

Говоря о Курской операции, Зеленский подчеркнул, что Украина не вторгалась на территорию России: «Российская Федерация вторглась на нашу территорию 10 лет назад…»

По словам президента Украины, Россия подготовила вторжение в Харьковскую область и хотела захватить 1,5-миллионный город Харьков: «А сегодня именно 1,5 миллиона человек там живут. Потому что Россия вторглась на это направление, и люди из уничтоженных домов в маленьких городках и селах Харьковского региона переехали в Харьков. Там сейчас 1,5 миллиона. Россия хочет оккупировать этот город».

Президент Украины отметил, что эта часть операции россиян была остановлена: «Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующий их шаг был, и они уже все подготовили – на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город».

«…После того, как они бьют по нашей энергетике, мы бьем по их, по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверено. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, ПВО есть вокруг Москвы, ПВО есть в Санкт-Петербурге. А ПВО в обычных городках, городах, в Курской области и так далее, куда мы зашли быстро, там ничего нет», - рассказал Зеленский.

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