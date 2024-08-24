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Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?
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Арест Дурова: что арестованный владелец Telegram делал в Баку?

Российским чиновникам велели удалить переписку в Telegram

18:25 1201

Российским чиновникам пришло поручение удалить служебную переписку в мессенджере Telegram после того, как во Франции был задержан основатель сервиса, российский программист Павел Дуров. Об этом пишут российские издания.

Согласно сообщению, поручение якобы пришло сотрудникам силовых ведомств, Администрации президента РФ и правительства России. Кроме того, такое указание было дано также высшим чинам Минобороны России и некоторым крупным бизнесменам.

Чиновники, к которым российские журналисты обратились за комментариями, сказали, что никаких подобных инструкций не получали, но допускают, что начальство может это рекомендовать на совещаниях в понедельник-вторник.

По мнению российских экспертов, французские спецслужбы будут добиваться от Дурова доступа к перепискам в Telegram, которые связаны с преступным сообществом, а также с санкционными компаниями и лицами.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в то же время утверждает, что Павла Дурова задержали, чтобы отобрать у него ключи шифрования приложения, и Дуров, как она полагает, эти ключи отдаст. «Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Кроме того, она дала совет тем, кто пользуется Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить сообщения «прямо сейчас» и «больше так не делать».

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