Российским чиновникам велели удалить переписку в Telegram

Согласно сообщению, поручение якобы пришло сотрудникам силовых ведомств, Администрации президента РФ и правительства России. Кроме того, такое указание было дано также высшим чинам Минобороны России и некоторым крупным бизнесменам.

Российским чиновникам пришло поручение удалить служебную переписку в мессенджере Telegram после того, как во Франции был задержан основатель сервиса, российский программист Павел Дуров. Об этом пишут российские издания.

Чиновники, к которым российские журналисты обратились за комментариями, сказали, что никаких подобных инструкций не получали, но допускают, что начальство может это рекомендовать на совещаниях в понедельник-вторник.

По мнению российских экспертов, французские спецслужбы будут добиваться от Дурова доступа к перепискам в Telegram, которые связаны с преступным сообществом, а также с санкционными компаниями и лицами.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, пропагандистка Маргарита Симоньян в то же время утверждает, что Павла Дурова задержали, чтобы отобрать у него ключи шифрования приложения, и Дуров, как она полагает, эти ключи отдаст. «Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Кроме того, она дала совет тем, кто пользуется Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить сообщения «прямо сейчас» и «больше так не делать».