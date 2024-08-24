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Морской инцидент между Филиппинами и Китаем

18:43 956

В спорной части Южно-Китайского моря в районе отмели Сабина (китайское название - риф Сяньбинь) произошел инцидент с участием Филиппин и КНР, сообщают западные СМИ.

В Маниле заявили, что судно бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин доставляло еду, топливо и медикаменты филиппинским рыбакам, когда китайские корабли предприняли "агрессивные и опасные маневры" с целью помешать этой миссии. Филиппинская сторона заявила, что корабли пошли на таран и использовали водяные пушки против судна Филиппин, в результате чего экипажу пришлось прекратить миссию.

В свою очередь в береговой охране КНР разъяснили, что ее служащие предприняли "контрольные меры" против судна, которое незаконно вошло в территориальные воды Китая и несколько раз небезопасно сближалось с китайскими кораблями.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

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