Неожиданный ход Ирана
Аббас Арагчи, новый министр иностранных дел Ирана, дал свое первое интервью после утверждения на пост главы иранской дипломатии японскому изданию Kyodo News.
А иранцы умеют в интригу. И в неожиданные ходы, которые могут ее поддержать. Причем от их комбинаций у тех, кто с ними работает, порой голова идет кругом, такие «чудеса на виражах» они закладывают.
Изначально было совершенно понятно, что назначение Арагчи главой иранской дипломатии – полностью согласованное с Верховным лидером, более того, он принял его на собеседовании из кандидатов в министры первым - носило только одну цель: показать Западу, что в Тегеране есть с кем говорить по главнейшему для иранских правящих элит вопросу – ослаблению антииранских санкций.
Чего следовало ждать после этого от Тегерана в рамках формальной логики? Каких-то многозначительных месседжей, каких-то многозначительных намеков, мол, «вернись, я все прощу», на толкование которых столь падки западные масс-медиа, великолепно умеющие из захудалой мухи вырастить полноценного слона.
Согласно этой логике, Арагчи должен был обратиться к Западу напрямую, как говориться, «в лоб», с вполне конкретными предложениями по типу латинского «даю, чтобы ты дал». Проще говоря: «Ты мне, я тебе».
А Запад после получения такого сигнала долго бы надувал щеки и решал: где и в чем он может Ирану уступить, чтобы не нанести ущерб собственной значимости и собственной «принципиальности», суть которой в соблюдении интересов Израиля и отчасти арабских монархий Персидского залива.
Тегеран решил поломать эту картину. С хрустом. В щепки. И потому первое свое послание Арагчи отправил… Токио. Предложив японцам стать лидерами в заходе на иранские рынки, опередив в этом и европейцев, и американцев.
«Я знаю потенциал и возможности Японии. Япония может сыграть более важную роль в сфере энергетики, нефти и экономики Ирана». «Расширение экономических и торговых связей между Ираном и Японией становится естественным и логичным выбором». «Мы ожидаем, что это сотрудничество будет продолжать процветать на пути плодотворного сотрудничества», - вот выжимка из заявлений Арагчи, который с 2007 по 2011 год был послом Ирана в Японии.
С Западом у Тегерана не срастается так же, по большому счету, как и с Китаем. Россия для Ирана – временный попутчик, с которым «дружба до первого переулка». Что делать Ирану? Завязать отношения с японцами. Которые в глазах иранцев не совсем Запад, но тем не менее связаны с ним крепчайшими экономическими узами.
Иранские правящие элиты в случае договоренностей с Токио предстают все в белом: вроде как и Западу не уступили и открыли собственный рынок для иностранных инвестиций. Для японцев ситуация тоже выглядит достаточно сладко – вход на иранский рынок открыт, причем не только для них, но для тех иностранных партнеров, кто захочет в этом принять участие.
При этом Токио становится модератором в экономическом диалоге Запада с Ираном, что само по себе весьма прибыльно – ведь теперь западным бизнесменам нет смысла напрягаться по поводу вхождения на иранский рынок, опасаясь при этом санкций ЕС и правительства США. За них это сделают японские бизнесмены, получившие от западных компаний свои комиссионные.
Пути международных финансовых капиталов причудливы и запутаны. Поднаторевший в данном вопросе Иран решил предложить ему новый обходной путь – «японскую козью тропу». А если с ней все получится, следует ожидать и «козью тропу через Европу».
Впрочем, это отдельная тема. Главное же заключается в том, что снятие санкций является главной задачей для иранского истеблишмента. Ради чего он пойдет на самые неожиданные шаги, совершая которые Тегеран не намерен оглядываться ни на Москву, ни на Пекин. Дескать, если вы не успели со своими предложениями, то это только ваша проблема. На вас мир клином не сошелся. А раз так, то можно вчерашним «стратегическим партнерам» и фигу показать.