Неожиданный ход Ирана

Аббас Арагчи, новый министр иностранных дел Ирана, дал свое первое интервью после утверждения на пост главы иранской дипломатии японскому изданию Kyodo News. А иранцы умеют в интригу. И в неожиданные ходы, которые могут ее поддержать. Причем от их комбинаций у тех, кто с ними работает, порой голова идет кругом, такие «чудеса на виражах» они закладывают. Изначально было совершенно понятно, что назначение Арагчи главой иранской дипломатии – полностью согласованное с Верховным лидером, более того, он принял его на собеседовании из кандидатов в министры первым - носило только одну цель: показать Западу, что в Тегеране есть с кем говорить по главнейшему для иранских правящих элит вопросу – ослаблению антииранских санкций.

Чего следовало ждать после этого от Тегерана в рамках формальной логики? Каких-то многозначительных месседжей, каких-то многозначительных намеков, мол, «вернись, я все прощу», на толкование которых столь падки западные масс-медиа, великолепно умеющие из захудалой мухи вырастить полноценного слона. Согласно этой логике, Арагчи должен был обратиться к Западу напрямую, как говориться, «в лоб», с вполне конкретными предложениями по типу латинского «даю, чтобы ты дал». Проще говоря: «Ты мне, я тебе». А Запад после получения такого сигнала долго бы надувал щеки и решал: где и в чем он может Ирану уступить, чтобы не нанести ущерб собственной значимости и собственной «принципиальности», суть которой в соблюдении интересов Израиля и отчасти арабских монархий Персидского залива. Тегеран решил поломать эту картину. С хрустом. В щепки. И потому первое свое послание Арагчи отправил… Токио. Предложив японцам стать лидерами в заходе на иранские рынки, опередив в этом и европейцев, и американцев.