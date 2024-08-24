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Военные доложили Путину о ситуации на границе

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Президент России Владимир Путин заслушал доклады командиров, чьи подразделения решают задачи в регионах, граничащих с Украиной, и их предложения по развитию ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.

Командиры выступали с докладами вечером в субботу, 24 августа. В совещании принимали участие командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка. Они доложили президенту РФ об обстановке на линии боевого соприкосновения, рассказали об утвержденных командованием соответствующих группировок «предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности».

Также 24 августа у президента РФ была встреча с руководством Объединенной группировки войск, которая ведет боевые действия на территории Украины. С докладами выступили начальник Генштаба Валерий Герасимов и начальник главного оперативного управления Сергей Рудской. Они рассказали о противодействии ВСУ на территорию Курской области.

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